Ученые воссоздали лицо человека, жившего 9500 лет назад Лицо человека, умершего 9500 лет назад на Ближнем Востоке, было воссоздано группой бразильских ученых с помощью 3D-сканирования его черепа
Фоторепортажи
14Крещенские купания в России
52Главные события 2022 года в фотографиях
Главное
Спецоперация на Украине
05:51 (мск), источник: РБК

Пекин заявил о праве ответить на уничтожение китайского аэростата в США

Американские военные сбили китайский аэростат в воздушном пространстве США 4 февраля. Пекин выразил протест.

Источник: AP 2022

Китай оставляет за собой право на любую необходимую реакцию после уничтожения американскими военными китайского аэростата, оказавшегося в воздушном пространстве США, заявили в министерстве иностранных дел КНР, передает Bloomberg. США сбили летательный аппарат над Атлантическим океаном 4 февраля. Вашингтон утверждает, что он занимался наблюдением за американскими стратегическими объектами.

Пекин назвал действия Вашингтона «очевидной чрезмерной реакцией» и нарушением существующих международных практик.

Аэростат предназначался для гражданских целей и попал в воздушное пространство США случайно, о чем американские власти были уведомлены, настаивают в китайском МИДе.

«Китай выражает резкое недовольство и протест против применения США силы для атаки на гражданские беспилотные дирижабли», — сказано в заявлении ведомства.

Китайский аэростат заметили в начале февраля над штатом Монтана, где находится база ВВС США Малмсторм и шахты ядерных ракет. Пролетевший позже над Северной Каролиной аппарат американские истребители сбили 4 февраля над Атлантическим океаном, в паре десятков километров от побережья.

Президент США Джо Байден пояснял, что отдал приказ сбить аэростат еще 1 февраля, но Пентагон провел операцию позднее, чтобы дождаться, пока аппарат достигнет безопасной зоны.

Американский министр обороны Ллойд Остин заявлял, что Китай использовал аэростат для слежки за стратегическими объектами в США, передавал CNN. Пекин говорил, что аппарат применялся в метеорологических целях. Госсекретарь Энтони Блинкен отменил запланированный визит в Китай. Пекин назвал «шумиху» вокруг аэростата спекуляциями и призывал сохранять спокойствие.

Во время загрузки произошла ошибка.
Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Новые подробности о состоянии Бориса Щербакова, попавшего в реанимацию
Боррель заявил о готовности Европы к переговорам по Украине
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеИспользование материаловОбратная связьКарта сайта