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Спецоперация на Украине
11:01 (мск), источник: © РИА Новости

Путин в начале спецоперации пообещал не устранять Зеленского, заявил Беннет

МОСКВА, 5 фев — РИА Новости. Экс-премьер Израиля Нафтали Беннет утверждает, что российский президент Владимир Путин в начале спецоперации РФ на Украине заверил его, что Владимира Зеленского, прятавшегося тогда в бункере, устранять не будут.

Источник: © РИА Новости

В интервью, которое Беннет опубликовал на своем YouTube-канале, он заявил, что после начала спецоперации РФ Зеленский попросил его связаться с Путиным. После этого тогдашний премьер Израиля, по его словам, взял на себя роль посредника между сторонами.

«Я ему сказал: “Я хочу пояснить, вы даете мне слово, что не убьете Зеленского?”. Он ответил: “Я не убью Зеленского”», — заявил экс-премьер Израиля.

Как утверждает Беннет, после встречи с Путиным он позвонил Зеленскому, который на тот момент скрывался в бункере, и передал ему содержание разговора с российским президентом. Узнав об обещании Путина, Зеленский вернулся с офис и снял там видеоролик.

Согласно Беннету, Путин в ходе одной из первых их встреч якобы выразил готовность отказаться от денацификации и демилитаризации в качестве целей СВО, а Зеленский со своей стороны высказался в пользу отказа Украины от идеи вступить в НАТО. Однако, по мнению израильского политика, Запад впоследствии принял решение «громить Путина, а не договариваться». Беннет рассказал, что согласовывал свои действия с США, ФРГ и Францией, которые и пошли на прекращение переговоров.

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