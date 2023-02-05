Путин в начале спецоперации пообещал не устранять Зеленского, заявил Беннет

В интервью, которое Беннет опубликовал на своем YouTube-канале, он заявил, что после начала спецоперации РФ Зеленский попросил его связаться с Путиным. После этого тогдашний премьер Израиля, по его словам, взял на себя роль посредника между сторонами.
«Я ему сказал: “Я хочу пояснить, вы даете мне слово, что не убьете Зеленского?”. Он ответил: “Я не убью Зеленского”», — заявил экс-премьер Израиля.
Как утверждает Беннет, после встречи с Путиным он позвонил Зеленскому, который на тот момент скрывался в бункере, и передал ему содержание разговора с российским президентом. Узнав об обещании Путина, Зеленский вернулся с офис и снял там видеоролик.
Согласно Беннету, Путин в ходе одной из первых их встреч якобы выразил готовность отказаться от денацификации и демилитаризации в качестве целей СВО, а Зеленский со своей стороны высказался в пользу отказа Украины от идеи вступить в НАТО. Однако, по мнению израильского политика, Запад впоследствии принял решение «громить Путина, а не договариваться». Беннет рассказал, что согласовывал свои действия с США, ФРГ и Францией, которые и пошли на прекращение переговоров.