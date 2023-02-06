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00:35 (мск), источник: Коммерсантъ

Эрдоган обвинил страны Запада в «подлой кампании» по влиянию на выборы в Турции

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что страны Европы и Америки пытаются повлиять на выборы главы государства. Он отметил, что западные СМИ много пишут о том, насколько эти выборы важны для мировой политики.

Источник: AP 2022

«Все мировые державы от Европы до Америки предпринимают активные усилия, чтобы повлиять на выборы 14 мая. И с этой целью против меня с этой целью проводится подлая кампания», — сказал Эрдоган во время встречи с молодежью в городе Айдын (цитата по «Анадолу»). В качестве примера он привел акции с сожжением Корана перед посольствами Турции в Стокгольме и Копенгагене.

Президент Турции пообещал выработать ответ на закрытие консульств ряда стран в Стамбуле под предлогом террористической опасности. Он заявил, что послам этих стран предъявлен ультиматум, им обещано, что цена таких действий «будет высокой».

Отношения Анкары с партнерами по НАТО обострились на фоне отказа ратифицировать соглашение о вхождении в альянс Швеции. Турция ранее поставила ряд условий для этого, в том числе по выдаче членов организаций, которых в Анкаре считают террористическими. Обсуждение вопроса было приостановлено после проведения акции с сожжением Корана перед турецким посольством в Стокгольме.

Леонид Уварчев

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