СМИ сообщили о конфликте в Киеве из-за возможной перестановки в Минобороны

Ранее Арахамия сообщил, что Резников будет переведен с поста министра обороны Украины на должность министра по вопросам стратегических отраслей промышленности, его место займет руководитель главного управления разведки минобороны Буданов. Сам Резников заявил, что впервые слышит об этом и вряд ли согласился бы на эту должность.
«В украинской власти разворачивается острый внутренний конфликт между главой фракции “Слуга народа” Давидом Арахамией и главой офиса президента Андреем Ермаком», — пишет «Страна» со ссылкой на источники, близкие к офису Зеленского, и в «Слуге народа».
По информации источников, конфликт тлел давно и разгорелся после того, как на заседании фракции «Слуга народа» Арахамия «провел решение» о замене Резникова на Буданова.
«Резников — это ближайший доверенный человек Ермака. Буданов — вообще не человек Ермака. Это альтернативный Ермаку канал прямой коммуникации с президентом. Поэтому по Ермаку его отставка — это очень болезненный удар. И его конфликт с Арахамией стал максимально жестким», — пишет «Страна» со ссылкой на источник в Раде.
Собеседники издания не исключают, что при голосовании в парламенте — после этого решение еще должен утвердить Зеленский — голосов за отставку Резникова может не хватить.
«Многими называется формальная причина — Буданов не может занять пост министра обороны, потому что по закону министр должен был гражданским лицом. То есть генерал-майор Буданов должен уйти на гражданку. Но это процедура не быстрая. А министерство обороны во время войны нельзя оставлять обезглавленным — такой аргумент приводится. Также говорят, что вина Резникова в последних коррупционных скандалах не доказана и нельзя увольнять на основании публикаций в СМИ министра обороны», — отмечает источник.
По его мнению, реальная причина, почему Рада может не поддержать отставку Резникова — нежелание Ермака «сдавать своего человека».