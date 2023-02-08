19:37 (мск), источник: Известия
Россия закрыла въезд в страну для 77 американцев
Россия на постоянно основе закрывает въезд в страну для 77 американцев, сообщил 8 февраля МИД РФ.
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Как указали в ведомстве, в порядке реакции на продолжающееся расширение Вашингтоном списка российских граждан, против которых вводятся персональные санкции, принято решение о закрытии на постоянной основе въезда в РФ для ряда американцев, среди которых губернатор Алабамы Эллен Айви, губернатор штата Массачусетс Чарли Бейкер и другие.
Исходя из принципа взаимности, в «стоп-лист» в этот раз включены граждане США, возглавляющие органы власти в штатах, ряд федеральных ведомств, а также компаний, причастных к поставкам вооружений неонацистскому режиму в Киеве, подчеркнули в МИДе.
Всего, по состоянию на 8 февраля, МИД РФ наложил санкции на 1344 граждан США. Ограничения включают запрет на въезд в Россию.
Ранее, 17 января, Россия расширила санкционный список европейских чиновников в ответ на девятый пакет рестрикций Евросоюза. В МИД РФ отметили, что речь идет о руководстве силовых ведомств стран, задействованных в подготовке украинских войск, а также европейских государственных и коммерческих структур, производящих и поставляющих оружие Украине.
До этого, 14 января, Россия дополнительно включила в свой стоп-лист 36 британских граждан, в том числе членов кабинета министров Британии, представителей силовых ведомств и журналистского корпуса.
28 июня 2022 года МИД РФ расширил список американцев, которым запрещен въезд в Россию, на 25 имен. В список включены супруга американского лидера Джо Байдена Джилл Байден и его дочь Эшли.