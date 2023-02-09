04:01 (мск), источник: Известия
Классные линии: черчение просят вернуть в школьную программу
В чем плюсы этого предмета и как в целом развивается система образования.
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Черчение хотят вернуть в школьную программу. С такой просьбой к министру просвещения РФ Сергею Кравцову обратились члены профильного комитета Госдумы. В парламенте считают, что этот предмет заложит у молодежи навыки пространственного и творческого мышления и поможет воспитать в России инженерные кадры. Инициативу поддерживают в вузах, где студентам сегодня зачастую приходится изучать черчение с азов самостоятельно. Впрочем, сейчас в целом происходит переформатирование системы образования. При этом, по мнению экспертов, появление новых предметов соответствует запросам времени.
Как выяснили «Известия», главу Минпросвещения Сергея Кравцова просят рассмотреть возвращение в школьную образовательную программу черчения. С такой инициативой обратилась первый зампред комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова. Документ имеется в распоряжении «Известий».
Справка «Известий»
Черчение изучалось в советской школе с 1930-х годов, хотя преподавание предмета по часам и возрасту учащихся постоянно корректировалось. В 2000-х годах его в последний раз перенесли с 7-го в 9-й класс, а время изучения было сокращено до одного часа в неделю. Затем предмет стал факультативным и его по желанию могли выбрать для изучения сами учащиеся. Официально черчение было исключено из школьной программы в 2019 году.
«В связи с ведением странами Запада против РФ гибридной войны, включающей экономические санкции, критически важным становится возрождение и развитие тяжелой промышленности и машиностроения, что требует обучения большого количества квалифицированных технических специалистов в данной области», — говорится в документе.
Отсутствие этого предмета приводит к значительному снижению уровня технического, пространственного и творческого мышления школьников, утверждается в письме. Кроме того, не закладывается «фундамент для дальнейшего инженерного образования в период профессиональной ориентации у школьников».
При этом практика показывает: если выпускники и выбирают технические специальности, то многие после первого года обучения переводятся на другие, так как программы по черчению для них становятся непосильными.
«По мнению многих ученых, это происходит потому, что графические дисциплины, закладывающие основу профессиональной деятельности инженера, архитектора, дизайнера, не входят в обязательную школьную программу, несмотря на то что в настоящее время РФ взяла курс на развитие технической науки», — подчеркивает Яна Лантратова.
«Известия» направили запрос в Минпросвещения на предмет поддержки инициативы. Стоит отметить, что ранее ряд специалистов уже поднимали вопрос о возвращении черчения в школьную программу.
— Мы обращались и в Госдуму. Это очень важно сделать с учетом того, что сейчас в России постоянно говорится о необходимости технологического прорыва. Однако без профессиональных кадров сделать это непросто, — рассказал «Известиям» ректор Крымского инженерно-педагогического университета, член Совета по межнациональным отношениям при президенте РФ Чингиз Якубов.
Сейчас многие школьники, попадая в вузы, испытывают большие трудности из-за отсутствия представления о пространственном мышлении, согласен он.
— Они не могут отобразить в проекциях даже спичечный коробок, а мы в университете уже начинаем преподавать им более серьезные знания. Без черчения нельзя воспитать инженера, это его язык, — подчеркнул эксперт.
Вопрос улучшения качества инженерного образования в сентябре прошлого года поднимался на встрече Владимира Путина с руководителями передовых школ России. Ее участники отметили необходимость повышать престиж технических профессий, а также создавать специальные инженерные классы.
К слову, сейчас в целом происходит реформирование школьной программы. Так, с прошлого года в образовательных учреждениях начали проводить киноуроки на исторические темы, а также дополнительный курс по истории России для старшеклассников. Историческим просвещением школьников теперь занимаются с первого класса. Также дети начали изучать финансовую грамотность, которая вошла в разделы других предметов — математики и окружающего мира. Кроме того, образовательные учреждения проводят классные часы по теме «Разговоры о важном».
Как сообщил 8 февраля глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов во время встречи с учителями физики, в информатику скоро может быть включен раздел по фейкам.
Заслуженный учитель России, руководитель Общественного совета по модернизации образования Любовь Павлюченкова в разговоре с «Известиями» отметила, что изменения в школьной программе соответствуют запросам времени.
— Хорошо, что российская школа сейчас становится более патриотичной. Все новые предметы пригодятся учащимся в жизни. Черчение тоже необходимо, хотя, возможно, само преподавание предмета стоит пересмотреть, чтобы сделать его более доступным, — пояснила эксперт.
Нет ничего плохого в том, что возвращаются предметы из советской школы, так как образование тогда, по ее мнению, было более качественным и продуманным. Получившие его школьники удовлетворяли запрос вузов, которые готовили более узких специалистов. Россия сейчас движется в правильном направлении в том, что касается обновления школьной программы, считает ректор Государственного университета управления Владимир Строев.
— Нынешние образовательные программы предусматривают всестороннее развитие детей, но можно было бы в программы старшеклассников добавить уроки цифровизации. Чтобы к моменту поступления в университет дети понимали, что такое цифровизация, для чего она нужна, что это связано не исключительно с компьютерами, но и с управлением, инфраструктурой, практически всеми областями жизнедеятельности современного человека, — добавил он в беседе с «Известиями».
Также Владимир Строев предлагает в рамках реализации программы комплексной подготовки специалистов «школа — вуз — компания» добавить уроки, проводимые непосредственно на предприятиях, чтобы усилить профориентацию школьников. Работодателям это, по его мнению, позволит растить кадры непосредственно со школьной скамьи.