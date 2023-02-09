Зеленский заявил о самостоятельном решении не выполнять Минские соглашения

Под Минскими соглашениями поднимается документ, в котором прописан процесс урегулирования конфликта, начавшегося зимой 2014 года на востоке Украины. Этот документ был подписан 12 февраля 2015 года президентами Германии, России, Франции, Украины и руководителями ДНР и ЛНР, а после был одобрен специальной резолюцией Совета Безопасности ООН.
«Что касается “Минска” в целом, я сказал Эммануэлю Макрону и Ангеле Меркель: мы не сможем его так реализовать», — сказал Зеленский. По его словам, то же самое он сказал президенту России Владимиру Путину. «Я сказал ему то же, что и двум другим. Они удивились и ответили: “Если бы мы знали заранее, что Вы измените смысл нашей встречи, то проблемы были бы еще до саммита”». Речь идет о саммите в нормандском формате в 2019 году, в котором участвовал Владимир Путин. По словам Зеленского, Украина использовала Минские соглашения только для обмена военнопленными.
Ночью 9 февраля было опубликовано интервью Зеленского французскому изданию Le Figaro. В том интервью он заявил, что Минские соглашения «были уступкой России». «Вот что я им сказал (Эмманюэлю Макрону и Ангеле Меркель.— “Ъ”): я вернулся с линии фронта, я посетил все села на этой линии фронта. Минские соглашения не могут быть осуществлены», — говорил Зеленский о событиях, которые происходили вскоре после его избрания президентом Украины.