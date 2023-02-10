11:03 (мск), источник: ТАСС
Bloomberg: ЕС пока не может передать Киеву активы ЦБ РФ, поскольку не знает, где они
Юридическая служба Евросоюза оценила их общий размер в $258 млрд.
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БРЮССЕЛЬ, 9 февраля. /ТАСС/. Юридическая служба ЕС фактически подтвердила, что никто не знает, где находятся 86% «замороженных» активов Центрального банка России, общий размер которых она оценивает в $258 млрд. Из этой суммы на данный момент установлено местонахождение не более $36,4 млрд. Об этом сообщило в четверг агентство Bloomberg, со ссылкой на документ, подготовленный для лидеров ЕС к саммиту с участием президента Украины Владимира Зеленского.
Чтобы передать российские активы Украине, нужно их сначала найти, отмечает юридическая служба, которая для этого рекомендует саммиту ЕС обязать европейские банки незамедлительно передать всю информацию о замороженных средствах РФ Еврокомиссии.
«Юристы оценивают, что порядка $258 млрд может быть обнаружено, на основании информации, которую Банк России предоставлял в [начале] 2022 года в сообщении о своих золотовалютных резервах. К настоящему моменту страны ЕС обнаружили и сообщили о местонахождении $36,4 млрд замороженных активов Центробанка России», — сообщило агентство.
В этих условиях юридическая служба ЕС рекомендует ЕС также «работать с Группой семи и международными партнерами ЕС» для поисков остальной части замороженных российских золотовалютных резервов, если Брюссель намерен инвестировать эти средства и использовать проценты для выплат Украине. Она также признает, что состоятельность данного плана будет напрямую зависеть от того, какая часть этих средств будет найдена на счетах европейских коммерческих и центральных банков.
С весны 2022 года ЕС неоднократно заявлял, что заморозил порядка $300 млрд золотовалютных ресурсов России. Осенью Еврокомиссия отчиталась о заморозке еще $19 млрд «российских олигархов». Однако Еврокомиссия до настоящего момента не смогла конфисковать эти деньги, поскольку такой механизм в принципе отсутствует в международной практике, и этот шаг еще больше подорвет веру остальных государств мира в надежность размещения их активов в западных банках.
В связи с этим в конце 2022 года Брюссель начал рассматривать план, согласно которому замороженные средства, формально оставаясь российскими, могут быть временно инвестированы Евросоюзом, а доходы от этих инвестиций направлены на поддержку Украины. Однако, как выяснилось, и этот план пока невозможно осуществить.