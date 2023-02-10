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02:08 (мск), источник: РБК

Подоляк потребовал от SpaceX выбрать между Украиной и Россией

Советник офиса президента Украины Михаил Подоляк раскритиковал компанию SpaceX за решение ограничить использование Киевом интернет-устройств Starlink для управления беспилотниками.

Источник: AP 2022

В своем Twitter Подоляк написал, что военные действия в стране идут год, и компаниям пора определиться, «или они на стороне Украины и права на свободу», или они на стороне России.

Такую реакцию советника офиса украинского лидера вызвали слова Гвенн Шотвелл, президента SpaceX. 8 февраля она сообщила, что ВСУ использовали Starlink для управления беспилотниками, а это выходит за рамки соглашения с американской компанией. Шотвелл отметила, что система должна использоваться для связи, она «никогда не предназначался для использования в качестве оружия».

По словам Шотвелл, компания предприняла шаги, «чтобы ограничить возможности» Starlink; в чем они заключаются, президент SpaceX не уточнила.

SpaceX поставила Украине терминалы Starlink после начала военной операции России. В середине января вице-премьер — министр цифровой трансформации Михаил Федоров сообщил, что количество терминалов в стране достигло 30 тыс., последнюю партию из 8 тыс. помогла приобрести Польша.

В декабре министр рассказывал, что терминалы позволяют украинским войскам управлять беспилотниками, получать разведывательные данные и общаться друг с другом в районах, где нет безопасных сетей. Также их используют для энергетического сектора, медицины, для работы госорганов, пожарных частей и спасателей.

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