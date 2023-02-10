06:20 (мск), источник: ТАСС
В Евросоюзе заявили о намерении усилить санкционное давление на Россию
Также будут усилены меры против обхода рестрикций, сообщили в ЕС.
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БРЮССЕЛЬ, 10 февраля. /ТАСС/. Главы государств и правительств ЕС будут стремиться усилить санкционное давление на Россию для окончания специальной военной операции на Украине. Об этом говорится в их заявлении, обнародованном в пятницу по итогам саммита сообщества в Брюсселе.
«Евросоюз будет поддерживать и стремиться, консультируясь с международными партнерами, к дальнейшему усилению коллективного давления на Россию. Евросоюз готов продолжать усиливать свои ограничительные меры в тесной координации и сотрудничестве с глобальными партнерами. Меры против обхода [санкций] будут усилены», — отмечается в нем.
В документе подчеркивается, что «Евросоюз будет оказывать непоколебимую поддержку Украине столько, сколько потребуется». Участники саммита подтвердили свою приверженность расширять военную и финансовую помощь Украине. В документе отмечается, что суммарная помощь Евросоюза и его стран-членов Киеву с начала конфликта составила €67 млрд, из которых в €12 млрд оцениваются поставки вооружений.
Лидеры ЕС также обещали запустить программу лечения и реабилитации раненых украинских военных для их последующей реинтеграции в мирную жизнь.
Саммит ЕС должен был быть двухдневным, однако, как объявили в Евросовете, второго дня не будет. На встречу лидеров стран сообщества был приглашен президент Украины Владимир Зеленский.