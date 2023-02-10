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13:16 (мск), источник: © РИА Новости

Мишустин освободил Булавина от должности главы Таможенной службы

МОСКВА, 10 фев — РИА Новости. Премьер-министр России Михаил Мишустин освободил Владимира Булавина с поста главы Федеральной таможенной службы (ФТС), сообщила пресс-служба кабмина.

Источник: © РИА Новости

Временно исполняющим обязанности назначили первого замглавы ФТС Руслана Давыдова.

«Распоряжение об этом подписано… Занимавший пост руководителя Федеральной таможенной службы Владимир Булавин распоряжением правительства освобожден от этой должности в связи с достижением 70 лет», — говорится в сообщении.

Владимир Булавин возглавлял службу 6,5 лет. С марта 2013 года по июль 2016 года он был полномочным представителем президента в Северо-Западном федеральном округе. Обладатель орденов «За заслуги перед Отечеством» III степени, Почета, «За военные заслуги» и других наград.

Руслан Давыдов с 2017 года занимал пост первого заместителя руководителя ФТС. В этой должности он курировал в том числе работу электронных таможен и внедрение автоматических процедур при декларировании. По данным правительства, в таможенных органах Давыдов проработал более 15 лет.

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