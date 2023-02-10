Мишустин освободил Булавина от должности главы Таможенной службы

Временно исполняющим обязанности назначили первого замглавы ФТС Руслана Давыдова.
«Распоряжение об этом подписано… Занимавший пост руководителя Федеральной таможенной службы Владимир Булавин распоряжением правительства освобожден от этой должности в связи с достижением 70 лет», — говорится в сообщении.
Владимир Булавин возглавлял службу 6,5 лет. С марта 2013 года по июль 2016 года он был полномочным представителем президента в Северо-Западном федеральном округе. Обладатель орденов «За заслуги перед Отечеством» III степени, Почета, «За военные заслуги» и других наград.
Руслан Давыдов с 2017 года занимал пост первого заместителя руководителя ФТС. В этой должности он курировал в том числе работу электронных таможен и внедрение автоматических процедур при декларировании. По данным правительства, в таможенных органах Давыдов проработал более 15 лет.