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00:02 (мск), источник: © РИА Новости

Президент Венгрии назвала экономику России одной из определяющих в мире

БУДАПЕШТ, 11 фев — РИА Новости. Россия не является основным торговым партнером для Венгрии, однако ее экономика — одна из самых определяющих в мире, РФ поддерживает тесные связи со странами за пределами западного мира, заявила венгерский президент Каталин Новак.

Источник: Reuters

«Россия была, есть и будет, после войны она не исчезнет и не развалится полностью. Российская экономика является одной из самых определяющих, она поддерживает тесные связи со странами за пределами западного мира. В долгосрочной перспективе мы должны это учитывать», — сказала Новак в интервью изданию Portfolio.

Президент отметила, что «до сих пор Россия не являлась самым важным партнером» для Венгрии и «не будет им в будущем», Будапешт работает над тем, чтобы «снизить зависимость от энергоносителей из России» и ищет по миру «новые бизнес-возможности», привлекая иностранных инвесторов.

По словам Новак, Венгрия рассчитывает «вернуться к прагматичному сотрудничеству как с США, так и с Китаем».

«Запад и Восток не могут скатиться к противостоянию. Мы должны избежать дальнейшей эскалации, развертывания ядерного оружия, развязывания опустошительной третьей мировой войны. И мы также должны думать о том, как будут развиваться наши отношения с Украиной и Россией в долгосрочной перспективе», — считает президент Венгрии.

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто ранее заявлял, что Будапешт не поддерживает идею новой холодной войны и «железного занавеса» между странами Востока и Запада и считает, что во избежание экономического краха Европе следует развивать сотрудничество с Азией в текущей геополитической ситуации.

В венгерском МИД заявляли, что Венгрия работает над диверсификацией поставок газа в страну, однако в краткосрочной перспективе заменить российские энергоносители не получится. Помимо увеличения импорта азербайджанского газа, Венгрия заинтересована в увеличении поставок СПГ в страну через терминал в хорватском Крке и разработке газового месторождения в Румынии.

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