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13:07 (мск), источник: © РИА Новости

Посол России назвал отказ Сербии от санкций героическим поведением

БЕЛГРАД, 12 фев — РИА Новости. Посол РФ Александр Боцан-Харченко назвал отказ Сербии во главе с президентом Александром Вучичем поддержать санкции Запада против России «героическим поведением», которое ценят в Москве.

Источник: РИА "Новости"

Глава российского диппредставительства ответил в интервью изданию «Вечерне новости» на вопрос, есть ли в России понимание «жертвы, которую приносит Сербия отказом от санкций».

«Возможно, “жертва” — слишком сильное выражение, по крайней мере, в русском языке. Во всяком случае, есть понимание, что ситуация очень тяжелая для Сербии. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков несколько дней назад снова повторил, что есть понимание в связи с невероятным давлением на Сербию. Мы очень высоко ценим, я сказал бы, и героическое поведение президента Сербии по этому вопросу», — заявил глава дипмиссии изданию.

Боцан-Харченко отметил, что необходимо смотреть на картину шире и видеть возможности для продолжения сотрудничества Сербии и России в сфере энергетики и других.

«С конца февраля прошлого года в ситуации западных санкций, которые Сербия не поддержала, РЖД смогли завершить проект на участках железной дороги Белград-Нови-Сад, обеспечено стабильное снабжение газом. Нефтяная индустрия Сербии (НИС, 56,15% принадлежит компаниям группы “Газпром” — ред.) работает наилучшим образом и показывает лучшие результаты в последние несколько лет, ожидаем продолжение ее развития как одной из крупнейших компаний Сербии и региона», — указал посол России.

Ранее президент Сербии Александр Вучич заявил, что не знает, сколько еще власти страны смогут выдержать без введения санкций в отношении России, но постараются выстоять как можно дольше.

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