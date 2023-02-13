Президент Израиля предупредил, что страна находится на грани коллапса

Президент Израиля Ицхак Герцог в ходе специального обращения к нации на фоне массовых протестов против проекта судебной реформы заявил, что страна находится на грани коллапса и власть не должна быть парализована. Его слова приводит The Times of Israel.
Герцог подчеркнул, что он сам глубоко обеспокоен характером правительственных реформ, отметив, что они могут нанести ущерб «демократическим основам» страны. В то же время политик указал, что внесение этих изменений являются законным, однако призвал искать «основы для компромиссного соглашения».
Акции протеста продолжаются в Израиле с начала января, после прихода к власти кабмина Биньямина Нетаньяху. Они начались после того как глава Минюста Ярив Левин предложил судебную реформу, предполагающую, что полномочия Высшего суда справедливости будут ограничены в ситуациях, когда речь идет о законах и решениях правительства; кабмин также получит контроль за отбором судей.
Оппозиция считает, что реформа угрожает демократическим ценностям Израиля. Как сообщал 11 февраля «12 канал», опрос показал, что более 60% хотят, чтобы правительство остановило или отложило ее проведение.
Нетаньяху связал протесты с отказом оппозиции признать его победу на ноябрьских выборах, передает Reuters.
В конце января он заявил, что реформа, несмотря на вызванный резонанс, все равно пройдет. «В последние дни я слышал опасения по поводу влияния судебной реформы на нашу экономическую устойчивость. Верно как раз обратное. Когда реформа пройдет, я убежден, что все увидят, что верховенство закона не тронуто и даже укреплено», — отмечал Нетаньяху. О том, что реформа нанесет вред экономике, предупреждал, в частности, глава Центробанка Израиля Амир Ярон.