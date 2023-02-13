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06:15 (мск), источник: © РИА Новости

МИД предупредил Японию о незамедлительном ответе на ракеты у границ России

МОСКВА, 13 фев — РИА Новости. Москва внимательно следит за развитием военного потенциала Японии, и в случае любых угроз для дальневосточных регионов, в том числе появления на приграничных японских островах гиперзвуковых ракет, с российской стороны незамедлительно последуют ответные меры в соответствии с оборонной доктриной, заявил в интервью РИА Новости замглавы МИД РФ Андрей Руденко.

Источник: © РИА Новости

Министерство обороны Японии планирует создание двух подразделений внутри наземных сил самообороны, которые займутся управлением баллистических ракет с гиперзвуковым планирующим блоком, и их последующее размещение в гарнизонах на острове Кюсю и острове Хоккайдо, сообщало ранее агентство Киодо. Предполагается, что два подразделения будут созданы к 2026 году.

«Действительно, в последнее время Япония резко активизировала модернизацию своего военного потенциала, наращивает опасную деятельность вблизи российских границ, включая проведение широкомасштабных учений совместно с США и другими странами, проводит испытания новых видов ракетных и обычных вооружений. В связи с этим неоднократно заявляли решительные протесты японской стороне по дипломатическим каналам», — сказал Руденко, отвечая на вопрос о том, как Москва оценивает планы Японии создать дальнобойные гиперзвуковые ракеты.

«Будем продолжать пристально следить за развитием японского военного строительства и в случае появления любых потенциальных угроз безопасности нашим дальневосточным регионам — незамедлительно принимать ответные меры в соответствии с оборонной доктриной России», — добавил замминистра.

Ранее газета «Майнити» сообщила, что правительство Японии изучает вопрос о разработке управляемых ракет дальностью действия до 3 тысяч километров и последующее поэтапное их размещение в различных частях страны, в том числе на Хоккайдо.

Кроме того, издание «Санкэй» со ссылкой на информированные источники сообщало, что власти Японии намерены рассмотреть вопрос о размещении на ее территории американских ракет средней дальности, если США начнут официальные переговоры по этому поводу. Газета отмечала, что в качестве возможных кандидатов на размещение американская сторона указывала находящиеся на разработке гиперзвуковые ракеты LRHW и крылатые ракеты Tomahawk.

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