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18:32 (мск), источник: © РИА Новости

Украинские военные заявили о воздушных шарах над своей территорией

МОСКВА, 14 фев — РИА Новости. Воздушные шары появились над территорией Украины, пишет издание «Украинская правда» со ссылкой на заявление представителя командования военно-воздушных сил страны Юрия Игната.

Спецоперация на Украине
Источник: © РИА Новости

«Вероятно, это воздушные шары с угловыми отражателями, о которых мы говорили недавно. Украинская противовоздушная оборона радиолокационно наблюдает цели, которые движутся в воздушных потоках с небольшой скоростью. В небе постоянно дежурит истребительная авиация», — сообщил он.

Похожие шары, которые, по мнению украинских ВВС, якобы запустили с территории России, были замечены в небе над Днепропетровской областью 12 февраля, их поразили с помощью системы ПВО.

В минувшее воскресенье американские военные сбили уже четвертый воздушный объект за последние восемь дней, в том числе китайский аэростат, пересекший территорию США и перехваченный над Атлантикой. В Вашингтоне утверждают, что шар запустили с целью шпионажа, в Пекине говорят, что речь идет о потерянном гражданском метеозонде.

В свою очередь, официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь заявил, что американские аэростаты более десяти раз незаконно пролетали в воздушном пространстве страны с 1 января 2022 года. В Белом доме эти утверждения назвали ложными.

Власти США пока не могут установить характер, принадлежность и назначение остальных трех объектов, которые удалось перехватить над Аляской, Канадой и озером Гурон.

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