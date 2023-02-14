Украинские военные заявили о воздушных шарах над своей территорией

«Вероятно, это воздушные шары с угловыми отражателями, о которых мы говорили недавно. Украинская противовоздушная оборона радиолокационно наблюдает цели, которые движутся в воздушных потоках с небольшой скоростью. В небе постоянно дежурит истребительная авиация», — сообщил он.
Похожие шары, которые, по мнению украинских ВВС, якобы запустили с территории России, были замечены в небе над Днепропетровской областью 12 февраля, их поразили с помощью системы ПВО.
В минувшее воскресенье американские военные сбили уже четвертый воздушный объект за последние восемь дней, в том числе китайский аэростат, пересекший территорию США и перехваченный над Атлантикой. В Вашингтоне утверждают, что шар запустили с целью шпионажа, в Пекине говорят, что речь идет о потерянном гражданском метеозонде.
В свою очередь, официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь заявил, что американские аэростаты более десяти раз незаконно пролетали в воздушном пространстве страны с 1 января 2022 года. В Белом доме эти утверждения назвали ложными.
Власти США пока не могут установить характер, принадлежность и назначение остальных трех объектов, которые удалось перехватить над Аляской, Канадой и озером Гурон.