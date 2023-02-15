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14:45 (мск), источник: РБК

Лавров заявил о пройденной Западом «точке невозврата»

Глава МИДа уверен, что к конфликту России и Украины привели действия Запада, а США хотят вернуться к однополярному миру, чтобы «собирать с человечества дань и извлекать ренту гегемона».

Спецоперация на Украине
Источник: РИА "Новости"

Страны Запада несут ответственность за ухудшение отношений Москвы и Киева, заявил глава МИДа Сергей Лавров, выступая на правительственном часе в Госдуме.

По словам министра, западные государства много лет придерживаются курса на «сдерживание России», в том числе через расширение НАТО в направлении границ страны, а также «превращение братской Украины в анти-Россию, в русофобский военный плацдарм». «В последние годы такая линия Вашингтона и европейских сателлитов достигла точки невозврата», — считает он.

Министр уверен, что США и их союзники хотят «возродить неоколониальное однополярное мироустройство, помешать объективному процессу формирования и возвышения новых мировых центров», с тем чтобы «собирать с человечества настоящую дань и извлекать ренту гегемона».

С таким же утверждением выступал президент России Владимир Путин в сентябре прошлого года.

Лавров назвал западные государства «кураторами» властей Украины, которые, по мнению министра, в последние годы «подталкивали Киев к силовому решению проблемы Донбасса». В США подчеркивают, что Украина сама определяет, как ей действовать, это же касается и намерений Киева по вступлению в НАТО.

Российские власти не впервые винят США и другие государства в ухудшении отношений Москвы и Киева.

В августе Путин заявлял, что они реализовали «антироссийский» проект и пытаются затянуть боевые действия. Президент также выразил мнение, что «коллективный Запад» использует конфликты в различных точках земного шара для удержания «собственной гегемонии», которая «означает стагнацию для всего мира, для всей цивилизации, мракобесие и отмену культуры, неолиберальный тоталитаризм». Летом Лавров написал статью для «Известий» о том, что в основе внешней политики стран Запада лежат «провокационные инсценировки», которые «ведут к поиску все новых театров военных действий».

Президент США Джо Байден подчеркивал, что Вашингтон, хотя и поддерживает Киев, не будет вовлекаться в третью мировую войну и напрямую ввязываться в конфликт России и Украины. Об этом же говорили другие страны НАТО, а генсек Йенс Столтенберг указывал, что альянс не ищет войны с Россией. По мнению аналитиков американского центра RAND, затягивание военных действий на Украине невыгодно США.

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