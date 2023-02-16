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02:18 (мск), источник: Life.ru

В США вновь заявили, что не причастны к подрыву «Северных потоков»

Соединённые Штаты отвергают обвинения в подрыве газопроводов «Северный поток» и «Северный поток — 2» и оставляют расследование странам, на чьей территории произошёл инцидент. Об этом заявил официальный представитель Госдепартамента Нед Прайс.

Источник: The Danish Armored Forces

«Это чистая дезинформация, что США стоят за тем, что произошло с “Северным потоком”, взрывом “Северного потока”. Мы озвучиваем этот посыл постоянно перед лицом лжи, которую генерируют российские власти, и продолжим это делать в любой форме, если потребуется», — сказал он на брифинге.

Прайс добавил, что Вашингтон оставляет возможность высказываться о надлежащих следственных механизмах странам, на чьей территории произошли инциденты.

Напомним, газопроводы были подорваны в сентябре 2022 года. В Европе до сих пор не могут найти виновных, при этом российская разведка обнаружила западный след в теракте. Ранее журналист Сеймур Херш написал статью, в которой раскрыл, что американские водолазы заложили взрывчатку под «Северные потоки», а в действие её привели норвежцы. Вашингтон тайно готовил эту операцию в течение девяти месяцев. Власти США уже поспешили обвинить Херша во лжи. Позже журналист рассказал, что американский президент Джо Байден из страха перенёс подрыв газопроводов, а также объяснил, как к событию готовили водолазов в ходе учений НАТО.

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