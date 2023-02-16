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11:54 (мск), источник: Коммерсантъ

Politico: страны ЕС не согласовали новые антироссийские санкции из-за каучука

Послы стран Евросоюза не смогли согласовать десятый пакет антироссийских санкций, сообщило издание Politico. Утверждается, что одним из спорных вопросов остаются ограничения на синтетический каучук российского производства.

Источник: Reuters

Как отмечает Politico, Россия в 2021 году экспортировала синтетический каучук на сумму около $2 млрд. Около $700 млн приходятся на Евросоюз. Некоторые виды каучука уже попали под санкции. Среди прочего каучук используется при производстве шин. По информации издания, Италия и Германия скептически настроены по поводу этого запрета. Ограничения поддерживает Польша.

Брюссель намерен объявить десятый пакет антироссийских санкций в годовщину ввода войск на Украину. Как сообщала глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, он подразумевает ограничения российского экспорта на €10 млрд. По ее словам, предлагаются, в частности, ограничения против «десятков электронных компонентов», которые используются в российских дронах, ракетах и вертолетах. Как утверждало Politico, в пакет также могут включить около 130 физических и юридических лиц, четыре банка, включая Альфа-банк. Однако, по данным Bloomberg, некоторые члены Евросоюза выступили против включения новых банков в санкционный список.

Леонид Уварчев

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