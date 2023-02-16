Европарламент отказался добавить призыв к миру в резолюцию по Украине

Трансляция голосования велась на сайте Европарламента; его резолюции по внешнеполитическим вопросам не являются юридически обязывающими, но другие европейские институты должны прислушиваться к мнению евродепутатов.
Соответствующие поправки в резолюцию предложили внести представители Левой группы ЕП. Одна из них гласит: «Европарламент подчеркивает необходимость срочных, интенсивных и постоянных дипломатических усилий по немедленному прекращению войны на Украине и страданий украинского народа».
Еще одна поправка предлагала полностью изменить пункт восьмой резолюции с воинственного «подчеркивает, что основной целью Украины является победа в войне против России в понимании ее как способности Украины вытеснить все силы РФ… с международно признанной территории Украины; считает, что эта цель может быть достигнута только за счет непрерывных, устойчивых и неуклонно увеличивающихся поставок на Украину всех без исключения видов вооружений» на призыв к миру: «подчеркивает, что основная цель для ЕС — обеспечить мир в Украине. Европарламент призывает ЕС и его государства-члены нарастить усилия по обеспечению прекращения огня и (началу — ред.) мирных переговоров, и настоятельно призывает их поддержать мирную инициативу, предложенную президентом Бразилии Лулой да Силвой, использовать международные посреднические усилия как способ прекращения войны».
В четверг евродепутаты большинством голосов приняли резолюцию к годовщине конфликта на Украине, в которой призвали ускорить и нарастить поставки оружия Украине, включая истребители, вертолеты и «необходимые» ракетные системы, а также, в очередной раз, высказались о необходимости создания так называемого «специального трибунала по Украине», дальнейшего расширения антироссийских санкций, «конфискации» российских активов в интересах Украины.
Депутаты также фактически поставили перед Украиной «главную задачу» во что бы то ни стало «победить» Россию, а для этого предложили европейским странам поддерживать в украинцах «дух стойкости и веру в лучшее будущее» и подчеркнули, что такая «цель может быть достигнута только за счет непрерывных, устойчивых и неуклонно увеличивающихся поставок на Украину всех без исключения видов вооружений».
Россия начала спецоперацию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима».
В конце января Лула да Силва заявил о своем предложении «бразильского формата» урегулирования украинского кризиса. Он, в частности, предложил пригласить группу стран сесть за стол переговоров для обсуждения мира между Россией и Украиной. Президент заверил, что Бразилия приложит к этому все свои силы. Он уже озвучил свое предложение лидерам Франции, ФРГ и США. По его словам, Китай также мог бы внести свой «большой вклад» в реализацию этого предложения.