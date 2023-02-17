Захарова назвала инициатора резолюции по Минским соглашениям

По словам дипломата, все разговоры о том, планировала ли Москва выполнять договоренности, разбиваются об этот факт.
Захарова подчеркнула, что инициатива Лаврова сделала их выполнение для России обязательным.
Ранее пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что у России изначально не было пессимизма от переговоров по Минским соглашениям — Москва надеялась, что они приведут к урегулированию. Позже он отметил, что переговоры по Минским соглашениям были камуфляжем для подготовки Киева к силовому решению проблемы.
Минские соглашения были приняты в 2014—2015 годах. Их заключила Трехсторонняя контактная группа по урегулированию ситуации в Донбассе — в нее вошли представители Украины, России и ОБСЕ. Документ представляет собой перечень пунктов, которые необходимо выполнять последовательно и комплексно для окончания военных действий на востоке Украины.