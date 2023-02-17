МИД Украины заявил, что ни одна страна пока не пообещала Киеву истребители

«До сих пор ни одна страна не взяла на себя обязательства по поставкам истребителей. Но некоторые правительства, например правительство Великобритании, объявили об обучении украинских пилотов, скоро это сделают и другие», — сказал Кулеба, который принимает участие в стартующей Мюнхенской конференции по вопросам безопасности.
По его словам, истребители важны «для контрнаступления». «Прежде всего мы были бы заинтересованы в истребителях из США, Великобритании, Франции и Германии», — добавил он.
Также он в очередной раз повторил, что условием для начала переговоров с Москвой Киев считает территориальную целостность Украины. «В начале любых переговоров с Россией должно быть следующее: территориальная целостность Украины должна быть полностью восстановлена. Это не подлежит обсуждению», — сказал Кулеба.
«Мне нравятся те, кто хочет добиться мира дипломатическими инициативами, ведь я сам дипломат. Но как такая инициатива может сработать? Должна ли цена мира заключаться в том, что Россия останется на занятых территориях?» — добавил он. Также Кулеба утверждал, что «многие из тех», кто требует мира и дипломатии, «в действительности лишь хотят, чтобы Украина была побеждена».
31 января президент США Джо Байден заявил, что Вашингтон не будет передавать Украине истребители F-16. Позже премьер-министр Великобритании Риши Сунак объявил, что Киеву предложено начать подготовку в Великобритании морских пехотинцев и пилотов истребителей, стоящих на вооружении НАТО. Однако позднее представитель Сунака уточнил, что правительство не принимало решения о передаче истребителей Украине и вопрос будет изучен с разных сторон. В свою очередь канцлер ФРГ Олаф Шольц и министр обороны республики Борис Писториус неоднократно заявляли, что Германия не собирается поставлять истребители Украине. Как подчеркнул пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, Москва воспринимает поставки оружия Западом украинским вооруженным силам как растущую вовлеченность западных стран в конфликт на Украине.