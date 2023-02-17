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09:57 (мск), источник: Коммерсантъ

В КНДР пообещали беспрецедентный ответ на учения США и Южной Кореи

КНДР беспрецедентно и решительно ответит на военные учения США и Южной Кореи. Об этом заявил неназванный представитель МИД КНДР, чьи слова приводит ЦТАК.

Источник: Reuters

«Если США и Южная Корея, по своему заявлению, осуществят их проект военных учений, которые мы со справедливыми и обоснованными опасениями считаем подготовкой к агрессивной войне, то они столкнутся с небывалым, продолжительным, беспрецедентным решительным ответом», — сказано в заявлении (цитата по Reuters).

Представитель МИДа также назвал США и Южную Корею зачинщиками, «намеренно нарушающими мир и стабильность на Корейском полуострове и в регионе».

По его мнению, США делают из Совета Безопасности ООН «незаконный аппарат реализации враждебной политики против КНДР». Дипломат добавил, что КНДР примет дополнительные меры за рамками регулярного военного действия, если Совбез ООН будет продолжать следовать за США.

На следующей неделе США и Южная Корея также планируют провести командные штабные учения для совершенствования работы американских ядерных сил, отмечает Reuters. В марте страны планируют провести учения Freedom Shield.

Олеся Павленко

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