В Кремле прокомментировали идею разового взноса в бюджет для бизнеса

Ранее глава Минфина РФ Антон Силуанов сообщил, что Минфин РФ согласовывает с бизнесом выплату в бюджет части сверхдоходов за 2021−2022 годы, причем участие нефтегазового сектора и малого и среднего бизнеса не предполагается, министерство рассчитывает получить от этой выплаты порядка 300 миллиардов рублей.
«Ключевое слово — “добровольный”, но, разумеется, взаимодействие руководства страны и бизнеса, правительства и бизнеса — это дорога в двустороннем движении. Поэтому здесь, конечно, необходимо, скажем так, чтобы и та, и другая стороны, хотя все мы на одной стороне, четко отдавала себе отчет в тех реалиях, в которых мы сейчас живем, и в тех потребностях, которые сейчас существуют у страны», — сказал Песков журналистам на вопрос, как в Кремле отнесутся к бизнесу, который не захочет делать взнос.
«Пока идет обсуждение. Вы знаете, что, собственно, такая практика достаточно распространенная в мире — в самых разных странах в разные периоды такая практика применялась. На уровне правительства продолжаются контакты с представителями бизнеса, идет “проговор” всех нюансов, надо чуть-чуть подождать», — добавил Песков.