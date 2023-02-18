FT узнала о недовольстве Шольца позицией союзников по танкам для Украины

Канцлер Германии Олаф Шольц выразил недовольство позицией союзников по поставкам танков Украине, сообщает The Financial Times.
На Мюнхенской конференции по безопасности журналист спросил Шольца, находится ли он сейчас в положении, когда ему приходится убеждать другие страны предоставить тяжелую бронетехнику Украине.
«Это вопрос, который я должен задать другим, особенно тем, кто так настойчиво призывал [меня] действовать», — ответил он.
Издание напомнило, что канцлер в течение нескольких месяцев сталкивался с давлением со стороны других стран в вопросе поставок Украине танков Leopard. Однако через несколько недель после того, как Берлин согласился отправить 14 танков Leopard, лишь немногие другие страны передали какие-либо собственные запасы этих танков, отмечает FT.
В своем выступлении на конференции Шольц призвал «всех тех, кто может поставлять основные боевые танки, действительно сделать это». Он сказал, что министр обороны Германии Борис Писториус и министр иностранных дел Анналена Бербок воспользуются Мюнхенской конференцией, чтобы побудить союзников выполнить свои обязательства по танкам.
Германия, добавил он, «сделает все, что в ее силах, чтобы облегчить это решение нашим партнерам — скажем, обучив украинских солдат здесь, в Германии, или оказав поддержку в плане поставок и логистики».
Ранее, 15 февраля, Die Welt сообщила об отказе властей Нидерландов и Дании отправлять на Украину танки Leopard 2. Например, премьер-министр Нидерландов Марк Рютте обещал поставить в страну 18 Leopard 2, но теперь Гаага в ответ на запрос издания заявила, что передача Киеву танков больше не рассматривается.
Дания, имеющая 44 Leopard самой современной версии — 2А7, также не будет передавать Украине танки. Отказаться от поставок может и Финляндия (у нее есть 200 танков Leopard 2), пока не вступит в НАТО.
Германия объявила о передаче Украине танков Leopard в конце января. США обещали отправить свои танки Abrams, Великобритания — Challenger, Франция — колесные AMX-10 RC. Париж также допускал передачу танков Leclerc.
Президент России Владимир Путин говорил, что стране «снова угрожают немецкими танками Leopard, на борту которых кресты». Москва знает, «чем ответить, применением бронетехники дело не закончится», предупредил он.