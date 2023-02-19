Захарова ответила на слова Макрона о нежелании «разгрома» России

«Макрон бесценен. Он открыто признался, что все эти годы Запад занимался не просто вмешательством во внутренние дела России, но пытался поменять власть», — написала Захарова.
Она процитировала речь французского лидера: «Когда я слышу разговоры о смене режима в России, то всегда спрашиваю: какой режим мы будем менять? Какое руководство? Потому что в последнее десятилетие было много попыток смены режима и все они закончились неудачей». По ее словам, Макрон «бесконечно набивался в собеседники российскому руководству», зная, что против России развернута кампания по смене власти.
Макрон заявил, что хочет победы Киева в конфликте с Москвой, но против того, чтобы Россию «разгромили». По словам лидера Франции, он в отличие от некоторых не желает, чтобы боевые действия перекинулись на территорию России. Как писала Le Figaro, под «некоторыми» он подразумевал страны Восточной Европы, придерживающиеся более жесткой линии и ранее критиковавшие Макрона за призыв «не унижать Россию».
По мнению Макрона, Киеву стоит возглавить «военное наступление», чтобы вернуть Москву за стол переговоров. Он считает, что «ни одной из сторон не удастся добиться полной победы».
В начале июля прошлого года президент Владимир Путин заявлял, что Россию «хотят победить на поле боя». Он добавил, что российские военные «всерьез-то еще ничего не начинали». Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков объяснил его слова тем, что потенциалы Москвы и Киева несоизмеримы и российский по сравнению с украинским «настолько велик в этом плане, что лишь незначительная его часть» используется на линии соприкосновения.