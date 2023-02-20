Работа над посланием, доверие президенту и миссия в Приднестровье. Темы брифинга Пескова

ТАСС собрал ключевые заявления представителя Кремля.
Глава государства работает над посланием, в рамках этой работы президент держит связь с вице-премьерами, руководителями ведомств и другими.
«По составу [участников мероприятия] не буду ничего говорить, но он достаточно традиционный. Естественно, это самое большое количество приглашенных — это и депутаты, и сенаторы наши». В числе приглашенных также участники специальной военной операции на Украине.
Китайский дипломат прибыл в Москву на несколько дней.
На уровень доверия россиян главе государства, который, по оценкам ВЦИОМ, превысил 79%, повлиял «целый комплекс факторов»: «Общество консолидируется и консолидируется вокруг президента. И, несмотря на все давление, что идет извне, в стране сохраняется макро- и микростабильность, экономика твердо стоит на ногах. Более того, по некоторым направлениям уже перешла в фазу развития».
«У нас и так с Молдавией отношения весьма и весьма напряженные, при этом молдавское руководство делает акцент на всем антироссийском, тоже [как и Запад] скатывается в такую антироссийскую истерию».
Отсутствие конструктивности со стороны Кишинева вряд ли может помочь самой Молдавии и вредит двусторонним отношениям.
В части ситуации с Приднестровьем, где находятся российские миротворцы и за вывод которых с последующей демилитаризацией территории и населения выступает новый премьер Молдавии Дорин Речан, «Россия всегда была ответственной страной» и в регионе «продолжает выполнять свои функции соответствующие».
«Нашим молдавским визави хотелось бы порекомендовать быть весьма и весьма осторожными с подобными [высказываниями]».