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13:37 (мск), источник: РБК

По всей Украине объявили воздушную тревогу в день визита Байдена

Зеленский опубликовал фото с Байденом и указал, что приветствует его в Киеве, Белый дом подтвердил визит. Украинские СМИ показали кадры, как два президента идут по городу под звуки воздушной тревоги.

Спецоперация на Украине
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Во всех регионах Украины и в Киеве объявлена воздушная тревога, следует из данных сервиса отслеживания ситуации. Одновременно с этим стало известно, что в Киев прибыл президент США Джо Байден, об этом в своем телеграм-канале сообщил украинский лидер Владимир Зеленский. Официально визит Байдена на Украину не анонсировали.

«Политика страны» опубликовала кадры, на которых Байден и Зеленский идут возле Михайловского собора в центре Киева. На видео, опубликованном изданием, показано, что два лидера идут по городу под звуки воздушной тревоги.

Зеленский назвал визит Байдена «важным проявлением поддержки для всех украинцев».

В заявлении Белого дома по поводу приезда американского президента говорится, что Байден намерен анонсировать новый пакет военной помощи Украине.

За последнюю неделю российская армия нанесла несколько ударов по военным и промышленным объектам Украины. 16 февраля, указывало ведомство, были поражены заводы, обеспечивавшие украинскую армию топливом, взрывчатыми веществами и порохом. Два дня спустя под удар попали пункт дислокации полка беспилотников ВСУ в районе Хмельницкого и склад артиллерийских боеприпасов в этой же области.

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