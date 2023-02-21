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12:22 (мск), источник: Ведомости

Путин заявил, что Россия пыталась решить конфликт на Украине мирным способом

Переговоры о поставках вооружения и техники Украине велись еще до начала спецоперации. Об этом президент России Владимир Путин заявил во время послания Федеральному собранию.

Спецоперация на Украине
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«Мы помним и о потугах киевского режима заполучить ядерное оружие. США и НАТО разворачивали [у границ России] свои базы, секретные биолаборатории, готовили порабощенную ими Украину к войне», — сказал он.

Путин подчеркнул, что Россия делала все возможное, чтобы решить проблему мирным путем, и была готова к конструктивному диалогу с западными странами. «За нашей спиной готовился совсем другой сценарий. Они просто тянули время, занимались крючкотворством», — сказал президент.

«Получается, что все то время, когда пылал Донбасс, когда лилась кровь, когда Россия искренне, хочу это подчеркнуть, искренне стремилась к мирному решению, они играли на жизни людей, играли, по сути, как говорят в известных кругах, краплеными картами», — отметил глава государства.

Путин возложил ответственность за конфликт на Украине на западные элиты, действия которых привели к перевороту в 2014 г. «Я хочу это повторить: это они развязали войну, а мы использовали силу и используем, чтобы ее остановить», — подчеркнул президент.

По его словам, целью западных стран является перевод локального конфликта на Украине в фазу глобального противостояния, а также стратегическое поражение России. «Те, кто планировали новую атаку на Донбасс, на Луганск, четко понимали, что следующая цель — удар по Крыму и Севастополю. И мы это знали и понимали. А сейчас о таких далеко идущих замыслах в Киеве тоже говорят в открытую», — сказал Путин.

Он отметил, что спецоперация России на Украине началась для защиты страны и для ликвидации нацистской угрозы. Он подчеркнул, что Россия будет и дальше «шаг за шагом, аккуратно и последовательно» будет решать стоящие задачи и достигать цели спецоперации.

Спецоперация России на Украине началась 24 февраля 2022 г. В ходе спецоперации российские войска взяли под полный контроль ЛНР, а также большую часть ДНР, Херсонской и Запорожской областей. Впоследствии эти территории вошли в состав России, с 19 октября в регионах введено военное положение.

Следите за развитием темыВоенная операция на Украине
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