Глава МИД Украины Кулеба заявил, что Киев получил от Китая пункты мирного урегулирования

«Ван И поделился со мной ключевыми деталями китайского плана по мирному урегулированию. Мы ждем получения текста, и как только мы получим документ, мы тщательно его изучим и сделаем выводы», — заявил Кулеба на пресс-конференции по итогам переговоров в Брюсселе с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом и главой евродипломатии Жозепом Боррелем.
Он отметил, что принцип территориальной целостности является краеугольным камнем для Украины и Китая.
На прошлой неделе Ван И заявил, что Пекин подготовит документ с изложением позиции по политическому урегулированию конфликта на Украине. Источники Bloomberg сообщили, что китайский проект будет включать в себя призыв к прекращению огня и поставок оружия.
21 февраля Ван И прибыл в Москву, и в настоящее время он проводит встречу с секретарем Совета безопасности России Николаем Патрушевым. Стороны обсуждают двусторонние отношения и ситуацию на международной арене. При этом ранее также сообщалось, что он представит в столице России китайский план мирного урегулирования конфликта на Украине.
Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.