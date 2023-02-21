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17:55 (мск), источник: Известия

Глава МИД Украины Кулеба заявил, что Киев получил от Китая пункты мирного урегулирования

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба 21 февраля заявил, что глава канцелярии комиссии по иностранным делам ЦК КПК Ван И поделился с Киевом ключевыми пунктами плана по урегулированию конфликта.

Источник: AP 2022

«Ван И поделился со мной ключевыми деталями китайского плана по мирному урегулированию. Мы ждем получения текста, и как только мы получим документ, мы тщательно его изучим и сделаем выводы», — заявил Кулеба на пресс-конференции по итогам переговоров в Брюсселе с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом и главой евродипломатии Жозепом Боррелем.

Он отметил, что принцип территориальной целостности является краеугольным камнем для Украины и Китая.

На прошлой неделе Ван И заявил, что Пекин подготовит документ с изложением позиции по политическому урегулированию конфликта на Украине. Источники Bloomberg сообщили, что китайский проект будет включать в себя призыв к прекращению огня и поставок оружия.

21 февраля Ван И прибыл в Москву, и в настоящее время он проводит встречу с секретарем Совета безопасности России Николаем Патрушевым. Стороны обсуждают двусторонние отношения и ситуацию на международной арене. При этом ранее также сообщалось, что он представит в столице России китайский план мирного урегулирования конфликта на Украине.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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