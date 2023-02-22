Захарова заявила, что Запад сознательно разрушал существующую систему безопасности в мире

МОСКВА, 22 февраля. /ТАСС/. Коллективный Запад «абсолютно сознательно» работал над разрушением существующей системы безопасности в мире. Об этом заявила в среду официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире радио Sputnik.
«Они начали абсолютно сознательно, хладнокровно и цинично разрушать существующую систему безопасности в мире, потому что она предполагала равноправие, баланс интересов, взаимность по целому ряду направлений», — сказала Захарова.
По ее мнению, основным мотивом стран Запада, подталкивающим их к демонтажу архитектуры международной стабильности и безопасности, стало «желание разрушить все, что уравнивает кого-то в правах с ними». «Второй момент — это конечно желание контролировать всех и вся, вот эта попытка вырваться из всех обязательств, разрушить систему, которая предполагала некую совместную ответственность и контроль над ними, для того, чтобы контролировать уже всех самим. Они посчитали, что это тот самый момент, когда они могут заявить о себе как о единственном центре силы в мире», — добавила дипломат.
Во вторник президент России Владимир Путин обратился с традиционным посланием к Федеральному собранию. В частности, глава государства заявил, что Россия приостанавливает свое участие в ДСНВ, но не выходит из него. Глава государства подчеркнул, что прежде, чем вернуться к обсуждению вопроса о продолжении работы в рамках договора, российская сторона должна для себя понять, «на что все-таки претендуют такие страны Североатлантического альянса, как Франция и Великобритания», как будут учитываться их стратегические арсеналы.