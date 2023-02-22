Ученые обнаружили неизвестный класс богатых водой астероидов Подобные небесные тела выступали в качестве «строительных материалов» для планет нашей Солнечной системы
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18:36 (мск), источник: Новости Mail.ru

Главные новости к вечеру 22 февраля

Самое интересное и важное за день: дайджест Новостей Mail.Ru.

Путин: прямо сейчас идет бой на исторических территориях России

Президент России Владимир Путин выступил на митинге-концерте в «Лужниках», посвященном Дню защитника Отечества.

Совфед одобрил закон о приостановке участия России в ДСНВ

Сегодня утром законопроект единогласно приняла Государственная Дума. В документе указано, что он вступает в силу в день официального опубликования. Решение о возобновлении участия России в договоре будет принимать президент.

Что значит приостановка Россией Договора о СНВ

Россия приостанавливает участие в Договоре о СНВ. Причина — вовлеченность США в конфликт на Украине.

Экономисты оценили стоимость мер из послания Путина

Стоимость новых социальных мер, озвученных Владимиром Путиным в послании к Федеральному собранию, составит 400−500 млрд руб., считают экономисты.

Ученый объяснил природу вспышек перед землетрясениями в Турции

С помощью этого природного феномена можно было бы предсказывать новые подземные толчки.

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