18:36 (мск), источник: Новости Mail.ru
Главные новости к вечеру 22 февраля
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Президент России Владимир Путин выступил на митинге-концерте в «Лужниках», посвященном Дню защитника Отечества.
Сегодня утром законопроект единогласно приняла Государственная Дума. В документе указано, что он вступает в силу в день официального опубликования. Решение о возобновлении участия России в договоре будет принимать президент.
Россия приостанавливает участие в Договоре о СНВ. Причина — вовлеченность США в конфликт на Украине.
Стоимость новых социальных мер, озвученных Владимиром Путиным в послании к Федеральному собранию, составит 400−500 млрд руб., считают экономисты.
С помощью этого природного феномена можно было бы предсказывать новые подземные толчки.