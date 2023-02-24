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00:06 (мск), источник: ТАСС

Генассамблея ООН приняла антироссийскую резолюцию по Украине

ООН, 23 февраля. /ТАСС/. Генеральная Ассамблея ООН приняла в четверг в ходе спецсессии по Украине антироссийскую резолюцию, посвященную годовщине специальной военной операции, передает корреспондент ТАСС с места событий. За документ проголосовала 141 страна, против — 7, включая Россию, Белоруссию, КНДР, Мали, Никарагуа, Сирию и Эритрею. 32 делегации воздержались, в их числе Китай.

Источник: Reuters
При этом в ходе голосования не были одобрены поправки Белоруссии, предусматривающие в том числе призыв к переговорам и запрет поставок вооружений Киеву.

Минск предлагал изъять из документа положения, возлагающие ответственность за начало конфликта на Москву и призывающие ее немедленно вывести войска с Украины.

Ранее Украина при поддержке западных стран предложила проект резолюции Генассамблеи ООН, якобы направленный на достижение мира. В нем не содержится призыва начать мирные переговоры или заключить перемирие, зато есть требование вывести российские войска с украинской территории. Ответственность за начало конфликта возлагается исключительно на Россию. В тексте содержатся призывы к сторонам соблюдать свои обязанности по отношению к мирным жителям и пленным, а также подчеркивается «необходимость обеспечить ответственность за наиболее серьезные преступления против международного права, совершенные на территории Украины, путем справедливых и независимых судебных расследований на национальном и международном уровнях».

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