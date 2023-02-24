Генассамблея ООН приняла антироссийскую резолюцию по Украине

При этом в ходе голосования не были одобрены поправки Белоруссии, предусматривающие в том числе призыв к переговорам и запрет поставок вооружений Киеву.
Минск предлагал изъять из документа положения, возлагающие ответственность за начало конфликта на Москву и призывающие ее немедленно вывести войска с Украины.
Ранее Украина при поддержке западных стран предложила проект резолюции Генассамблеи ООН, якобы направленный на достижение мира. В нем не содержится призыва начать мирные переговоры или заключить перемирие, зато есть требование вывести российские войска с украинской территории. Ответственность за начало конфликта возлагается исключительно на Россию. В тексте содержатся призывы к сторонам соблюдать свои обязанности по отношению к мирным жителям и пленным, а также подчеркивается «необходимость обеспечить ответственность за наиболее серьезные преступления против международного права, совершенные на территории Украины, путем справедливых и независимых судебных расследований на национальном и международном уровнях».