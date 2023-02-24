Глава МО Британии высказался о поставках истребителей Украине

По его словам, поставка истребителей потребовала бы отправку «сотен людей», в том числе инженеров и пилотов, а западные страны не планируют вводить свои войска в конфликт в таких масштабах.
Ранее министр иностранных дел Испании Хосе Мануэль Альбарес заявил, что вопрос о поставках Украине истребителей в Европе не обсуждается.
Он указал, что в данный момент вопрос поставок боевых самолетов не обсуждается, и союзники не рассматривают такую возможность. При этом дипломат заявил, что совместные закупки боеприпасов для Украины являются «хорошим предложением».
Руководитель Министерства иностранных дел Испании заявлял, что большинство представителей стран — членов Евросоюза высказались за предложение Эстонии о совместных закупках оружия и боеприпасов для Украины. Он отметил, что после состоявшихся политических дебатов следующим шагом является выведение данной инициативы на обсуждение министров обороны стран — членов ЕС.