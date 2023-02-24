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13:21 (мск), источник: Газета.Ру

Глава МО Британии высказался о поставках истребителей Украине

Глава Минобороны Великобритании Бен Уоллес заявил, что Лондон не станет в ближайшее время поставлять Киеву истребители Eurofighter Typhoon. Об этом он сообщил Sky News.

Источник: AP 2022

По его словам, поставка истребителей потребовала бы отправку «сотен людей», в том числе инженеров и пилотов, а западные страны не планируют вводить свои войска в конфликт в таких масштабах.

Ранее министр иностранных дел Испании Хосе Мануэль Альбарес заявил, что вопрос о поставках Украине истребителей в Европе не обсуждается.

Он указал, что в данный момент вопрос поставок боевых самолетов не обсуждается, и союзники не рассматривают такую возможность. При этом дипломат заявил, что совместные закупки боеприпасов для Украины являются «хорошим предложением».

Руководитель Министерства иностранных дел Испании заявлял, что большинство представителей стран — членов Евросоюза высказались за предложение Эстонии о совместных закупках оружия и боеприпасов для Украины. Он отметил, что после состоявшихся политических дебатов следующим шагом является выведение данной инициативы на обсуждение министров обороны стран — членов ЕС.

Александра Вишневская

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