Санкции подтвердили признание ЗАЭС российской станцией, заявил Рогов

Ранее Госдепартамент США сообщил о введении рестрикций против этого объекта. Кроме того, в санкционный список вошел и генеральный директор компании по эксплуатации ЗАЭС Олег Романенко.
«Введение санкций против АЭС подтверждает сразу несколько моментов. Первое, Запад четко понял, что захватить АЭС не получится. Второе — они признают, что Запорожская АЭС — это предприятие, принадлежащее Российской Федерации. Запад это понял, свыкся и смирился с тем, что деваться некуда. Если бы они считали АЭС принадлежащей режиму Зеленского, то никакие бы санкции не вводили», — отметил Рогов.
Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности атомная электростанция в Европе. С марта станция находится под охраной российской армии. Как утверждают в МИД, это необходимо, чтобы не допустить утечки ядерных и радиоактивных материалов. Украинские войска продолжают регулярно обстреливать Энергодар, окрестные села и прилегающую к городу территорию ЗАЭС.
Ранее президент Владимир Путин поручил передать Запорожскую АЭС под управление России. Соответствующий указ он подписал 5 октября.