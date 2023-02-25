Журналист Херш считает, что подрыв «Северных потоков» может нарушить единство НАТО

Публицист в очередной раз указал на то, что подрыв был совершен с ведома президента США Джо Байдена. «[Байден] совершил большую ошибку, — считает журналист. — Он, Джо Байден, начал нечто такое, о чем не имеет понятия».
Херш высказал предположение, что действия США в отношении газопроводов могут иметь противоположный стремлению Байдена сохранить единство НАТО эффект. «Вопрос сейчас в том, какая страна первой выйдет из НАТО?» — сказал он.
8 февраля американский журналист Сеймур Херш, специализирующийся на проведении расследований, ссылаясь на источник, заявил в своей статье, что взрывные устройства под российскими газопроводами «Северный поток» и «Северный поток — 2» заложили в июне 2022 года под прикрытием учений BALTOPS водолазы ВМС США при поддержке норвежских специалистов. По сведениям Херша, решение о проведении операции принимал президент Джо Байден по итогам девяти месяцев обсуждений с представителями администрации, занимающимися вопросами национальной безопасности. Руководитель пресс-службы Совета национальной безопасности Белого дома Эйдриенн Уотсон в ответ на запрос ТАСС назвала версию, изложенную Хершем, «совершенной ложью и полной фикцией».