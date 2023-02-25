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22:33 (мск), источник: Lenta.Ru

Евросоюз включил Минобороны и СВР в санкционный список

Евросоюз включил Службу внешней разведки (СВР) и Минобороны России в новый санкционный список. Документ опубликован на официальном сайте.

Источник: РИА "Новости"

В перечень попали командующие войсками, руководители департаментов, Главное управление глубоководных исследований и Центр связи Минобороны.

Ранее сообщалось, что десятый пакет санкций Евросоюза затронул 1473 физлица и 205 организаций из России. Кроме того, физическим лицам запрещено въезжать на территорию ЕС или следовать через него транзитом.

Накануне Евросоюз принял десятый пакет санкций против России в субботу. Ограничения затронули банковский сектор, передовые технологии, а также иранские компании.

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