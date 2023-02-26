В постпредстве России рассказали, как Запад заставлял голосовать в ГА ООН

«Методы достижения результата опять “ковбойские”, коллеги по ООН из развивающихся стран наперебой жаловались нам на западников “за глаза”, просили не обижаться и войти в положение», — указал Полянский.
По его словам, за почти сорок минут до обеденного перерыва заседание вдруг прервалось и продолжилось через два часа, чтобы «ушатать самых непокорных». Произошло это с подачи «давно уже переставшего делать даже видимость объективности и беспристрастности председателя Генассамблеи венгра Чабы Кереши», уточнил дипломат.
«За это время, по нашим подсчетам, было выкручено почти 30 пар рук», — добавил Полянский.
ГА ООН в четверг приняла подготовленную западными странами антироссийскую резолюцию. За голосовала 141 страна, семь — против, 32 воздержались. Резолюция требует от Москвы немедленно вывести войска с территории Украины «в пределах ее международно признанных границ», а также прекратить удары по критически важной инфраструктуре. При этом аналогичных призывов к Киеву в тексте не содержится и не говорится о необходимости прекратить обстрелы Донбасса со стороны ВСУ. Документ не носит обязательного характера.