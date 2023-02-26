21:28 (мск), источник: Life.ru
«Это будет тяжёлый подъём»: Кондолиза Райс назвала препятствие для вступления Украины в НАТО
Бывший госсекретарь США, возглавлявшая Госдеп в 2005—2009 годах, Кондолиза Райс выразила сомнения в способности Украины стать полноправным членом НАТО, на которого бы распространялись принципы коллективной обороны альянса. Главное препятствие — пятая статья Договора о коллективной обороне, согласно которому нападение на одного члена альянса расценивается как нападение на всех.