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21:28 (мск), источник: Life.ru

«Это будет тяжёлый подъём»: Кондолиза Райс назвала препятствие для вступления Украины в НАТО

Бывший госсекретарь США, возглавлявшая Госдеп в 2005—2009 годах, Кондолиза Райс выразила сомнения в способности Украины стать полноправным членом НАТО, на которого бы распространялись принципы коллективной обороны альянса. Главное препятствие — пятая статья Договора о коллективной обороне, согласно которому нападение на одного члена альянса расценивается как нападение на всех.

Источник: AFP 2022

«Это будет тяжёлый подъём… Из-за пятой статьи… Однако я действительно думаю, что [сейчас] Украина де-факто является очень твёрдым союзником НАТО и наоборот. Я ожидаю, что так будет продолжаться, поскольку, по моему мнению, какого-то рода договорённости о безопасности с Украиной будут необходимы в дальнейшем. Вероятно, хорошо бы начать работать над этим сейчас», — объяснила она в эфире телекомпании CBS.

По оценке дипломата, НАТО в настоящий момент защищено. Вместе с тем она указала на наличие вакуума в центре Европы, который нужно устранить.

А ранее Лайф рассказывал, что неожиданное решение украинского президента Владимира Зеленского подать заявку на ускоренное вступление Незалежной в НАТО довольно холодно встретили в альянсе. Там сразу же дали понять, что не примут Киев прямо сейчас. Вскоре в таком же ключе высказались и в Белом доме.

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