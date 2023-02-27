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14:33 (мск), источник: Ведомости

Правительство одобрило законопроект о переводе новых регионов на московское время

Правительство РФ одобрило законопроект о переходе ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей на московское время. Об этом сообщается на сайте кабмина.

Спецоперация на Украине

Решение было принято на заседании правительства 22 февраля. В тот же день кабмин внес законопроект в Госдуму, свидетельствуют данные думской электронной базы.

Ранее о планах перевести новые регионы на московское время сообщали в Минпромторге. В ДНР и ЛНР время совпадает с московским, а в Запорожской и Херсонской областях разница с Москвой составляет минус один час.

Внесение изменений в Минпромторге объяснили синхронизацией законодательства РФ после принятия в ее состав субъектов.

Спецоперация России на Украине началась 24 февраля 2022 г. Ее целями президент РФ Владимир Путин назвал защиту жителей Донбасса, а также демилитаризацию и денацификацию Украины. В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль ЛНР, а также большую часть ДНР, Херсонской и Запорожской областей.

В конце сентября 2022 г. на этих территориях прошли пятидневные референдумы по вопросу о присоединении субъектов к России. Жители поддержали вхождение регионов в состав РФ большинством голосов. 30 сентября президент РФ и главы ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей подписали договоры о присоединении к России.

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