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18:11 (мск), источник: © РИА Новости

Посольство в Берлине прокомментировало провокацию с танком у своих стен

БЕРЛИН, 27 фев — РИА Новости. Провокация с выставленным танком у посольства России в Берлине провалилась, сообщило дипломатическое ведомство в своем Telegram-канале.

Источник: AP 2022

«Организаторы провокации явно не рассчитывали на такую реакцию местной общественности. Растерянно топчутся вокруг танка, обнесенного заградительными барьерами от новых цветов. Полный провал», — говорится в публикации.

Дипломаты напомнили, что проукраинские активисты уничтожили цветы, которые местные жители возложили в минувшую субботу к подбитой российской боевой машине. Чтобы помешать неравнодушным горожанам, журналист и автор книг про национал-социализм Вилянд Гибель выставил перед танком ограждение.

Активист заявил, что выставочный проект принадлежит ему и если украинцам не нравятся цветы на танке, то им там не бывать.

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«Тем самым простым немцам предельно ясно дали понять, что их точка зрения на происходящие на Украине события, выраженная в самой миролюбивой форме в их собственном доме, не имеет права на существование, если не нравится кому-то в Киеве», — подчеркнули в посольстве.

Проукраинские активисты установили 25 февраля в центре Берлина подбитый ржавый танк и направили его дуло в сторону российской дипмиссии. Они рассчитывали провести мероприятие в поддержку ВСУ, но жители немецкой столицы сорвали их планы. Многие из пришедших выступили с мирными лозунгами и возложили к боевой машине цветы в знак протеста против поставок оружия Киеву. Такой же шаг предприняли участники крупнейшей за последние годы манифестации против эскалации конфликта на Украине, состоявшейся в конце прошлой недели.

С организаторами и проукраинскими активистами пытались вступить в дискуссию мирно настроенные немцы. Они, в частности, объясняли, что многие люди пришли почтить память погибших с обеих сторон конфликта. Вилянд Гибель остался непреклонен — он распорядился и дальше препятствовать возложению цветов. Ему в этом помогали агрессивно настроенные украинцы. Невзирая на сопротивление, неравнодушные жители Берлина продолжали забрасывать букеты на танк.

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