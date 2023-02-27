Орбан предупредил о последствиях попыток вывести из строя «Южный поток»

«Хотел бы напомнить, что южный интерконнектор, по которому газ поступает в Венгрию, стал ударной силой венгерской экономики. Взрыв “Северного потока”, который, как вы знаете, произошел, был просто терактом, кто бы его ни совершил, это была террористическая акция», — сказал Орбан, выступая в парламенте перед началом весенней сессии. Трансляцию выступления вел телеканал М1.
Премьер Венгрии отметил, что «если это сделали на севере только для того, чтобы в Европу не поступал газ из России, то это могут сделать и на юге».
«Мы вместе с Сербией дали понять, что если это произойдет, не получится так просто отделаться, замести под ковер, как это делают сейчас с взрывом “Северного потока”, — подчеркнул Орбан.
Власти Венгрии ранее неоднократно заявляли, что после вывода из строя «Северного потока» газопровод, проходящий через Турцию, остался единственным маршрутом, по которому газ может поступать из России в Европу. Венгерская стороны подчеркивала, что маршрут является надежным и безопасным благодаря добросовестности стран-посредников.
Венгрия и «Газпром» в сентябре 2021 года подписали контракты на поставки 4,5 миллиарда кубометров газа в год в течение последующих 15 лет, из которых 3,5 миллиарда кубометров газа в год приходятся на маршрут через Сербию (из «Турецкого потока») и 1 миллиард — через Австрию. Первые объемы газа через газопровод «Балканский поток», принимающий газ из «Турецкого потока», пошли в Венгрию через Сербию 1 октября.