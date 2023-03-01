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07:05 (мск), источник: ТАСС

ФБР назвало утечку из лаборатории наиболее вероятной причиной начала пандемии

НЬЮ-ЙОРК, 1 марта. /ТАСС/. Федеральное бюро расследований (ФБР) США считает утечку из лаборатории в китайском Ухане наиболее вероятной причиной начала пандемии коронавируса. Об этом директор ФБР Кристофер Рей заявил во вторник в интервью телеканалу Fox News.

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Источник: AP 2022

«ФБР уже на протяжении некоторого времени полагает, что источником пандемии, вероятнее всего, является возможный лабораторный инцидент в Ухане», — заявил он, подчеркнув, что речь идет о «возможной утечке из контролируемой китайскими властями лаборатории». Директор ФБР при этом утверждал, что правительство КНР, по его мнению, «делает все возможное, чтобы помешать» усилиям США и их партнеров по установлению обстоятельств начала пандемии.

26 февраля газета The Wall Street Journal сообщила со ссылкой на закрытый доклад Министерства энергетики США, которое в том числе курирует биолаборатории, что в ведомстве пришли к выводу о начале пандемии в результате утечки из лаборатории в КНР. Как отмечало издание, выводы ведомства основаны на новых данных, при этом оно присвоило своему заключению категорию «низкой уверенности». Собеседники издания не стали уточнять, какие новые данные позволили министерству энергетики прийти к таким выводам. Комментируя данные газеты, помощник американского президента по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что разведка США на данный момент пока не пришла к окончательному заключению о происхождении коронавируса.

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