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18:31 (мск), источник: Ведомости

Правительство начало формировать фонд поддержки участников спецоперации

Правительство РФ начало работу по формированию фонда поддержки семей погибших участников спецоперации на Украине и ветеранов, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин.

Спецоперация на Украине
Источник: РИА "Новости"

«Для адресной, персональной помощи семьям погибших бойцов и ветеранам СВО президент поставил задачу создать государственный фонд… Работа по формированию такой структуры началась», — сказал он.

Фонд будет координировать оказание социальной и медицинской помощи, реабилитацию участников СВО, поможет им пройти обучение, напомнил премьер.

Мишустин также заявил о необходимости проработать вопрос предоставления раз в полгода двухнедельного отпуска всем участникам СВО, о котором говорил в своем послании глава государства.

21 февраля в ходе послания Федеральному собранию президент РФ Владимир Путин объявил о создании специального государственного фонда, задача которого — адресная помощь ветеранам военной спецоперации и семьям погибших. Фонд займется всем спектром поддержки этих категорий граждан: психологической, медицинской помощью, помощью в трудоустройстве, развитием предпринимательства, повышением квалификации, организацией долговременного ухода на дому и т. д.

Работа фонда должна быть открытой и простой, заявил Путин: «Без казенщины и бюрократии». По его словам, за каждым ветераном должен быть закреплен персональный соцработник-координатор, который «будет в режиме реального времени» работать с ветеранами. Структуры фонда должны быть развернуты во всех субъектах Федерации до конца 2023 г. 23 февраля Путин заявил, что фонд будет подчинен правительству.

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