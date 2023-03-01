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22:33 (мск), источник: © РИА Новости

Захарова прокомментировала выводы США по «гаванскому синдрому»

МОСКВА, 1 мар — РИА Новости. Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала публикацию СМИ о выводах Вашингтона, что «гаванский синдром» не связан со злокозненными действиями других стран, напомнив, что ранее в США указывали на Россию.

Источник: © РИА Новости

«То есть получается, что наш образ “империи зла” рушится на глазах? Напомню, что на протяжении нескольких лет то самое разведсообщество США и руководство ЦРУ, а также по их наводке и американские СМИ, утверждали, что звездно-полосатых дипломатов подвергают пыткам, вызывая у них галлюцинации и тошноту. За этим якобы стояли спецслужбы стран “оси зла”, в первую очередь России», — написала Захарова в телеграм-канале.

Разведсообщество США пришло к выводу, что «гаванский синдром» у американских должностных лиц в заграничных командировках не связан с действиями «иностранных противников», включая Россию, сообщила ранее газета Washington Post со ссылкой на доклад.

Газета цитирует неназванный источник в спецслужбах, которых сообщил об отсутствии каких-либо разведданных, указывающих на то, что зарубежные лидеры, в том числе российские, что-либо знали или санкционировали атаки на американские персонал, способные объяснить симптомы".

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