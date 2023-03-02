Путин отменил поездку в Пятигорск из-за атаки украинских диверсантов в Брянской области

«Путин проведет открытие года педагога и наставника и встретится с участниками пилотной образовательной программы “Школа наставника”, но проведет это по понятным причинам в режиме видеоконференции», — сказал Песков на брифинге.
Ранее сообщалось, что Владимир Путин посетит Пятигорск и центр «Машук» 2 марта. Он должен был открыть год педагога в центре «Машук», а также вручить госнаграды педагогам, чьи ученики получили звания Героев России во время выполнения боевых задач в Чечне, Сирии и на Украине.
Сегодня днем глава Брянской области Александр Богомаз сообщил о проникновении диверсионно-разведывательной группы Украины на территорию Климовского района. СМИ со ссылкой на власти сообщают о захвате шести заложников в селе Любечане и боестолкновении с украинскими диверсантами. Есть погибшие и раненые. О ситуации докладывают Владимиру Путину по линии силовых ведомств и от губернатора Брянской области. 3 марта пройдет оперативное совещание Совета безопасности.