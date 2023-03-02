Россия попросила Сербию объяснить сообщения о поставках боеприпасов Киеву

«Мы уже запросили Белград о прояснении этой позиции. Должны быть предъявлены факты и должны быть сделаны выводы, потому что это чрезвычайно важная тема для двусторонних отношений», — сказала она, отметив, что обмен подобной информацией должен вестись только по официальным каналам, а не «через средства массовой информации, телеграм-каналы и утечки».
27 февраля в Twitter появились снимки документов, которые, как утверждалось, говорили о том, что сербская компания Krusik поставила Киеву через Стамбул и Братиславу боеприпасы — ракеты для систем залпового огня. В публикации говорилось о 3,5 тыс. единиц 122-мм реактивных снарядов под маркой М-21 «Град» с дальностью 20 км. Министр обороны Милош Вучевич эту информацию опроверг, передавало издание Nova. «Мы абсолютно не поставляем оружие ни на Украину, ни в Россию, но имеем право поставлять его любому, кто является законным конечным потребителем», — заявил Вучевич.
В компании Krusik также отвергли обвинения в поставках вооружений. «Руководство заявляет, что продаж ракет на этот рынок не было, а также заключенных договоров в указанных количествах и наименованиях не было», — говорится в сообщении. Компания также заявила, что не заключала договор о поставках с турецкой компанией Arca Savunma Sanayi Ticaret Limited, которая указана в опубликованных документах как экспортер.
2 марта в российском МИДе заявили, что внимательно следят за информацией о том, что Сербия могла принимать участие в поставках боеприпасов на Украину. «Поступающая информация, разумеется, вызывает у нас самую глубокую озабоченность», — заявила тогда Захарова.
Сербия после начала военной операции на Украине отказывается присоединяться к санкциям ЕС против России, несмотря на давление со стороны европейских стран, о котором неоднократно говорили в Белграде. Президент страны Александр Вучич заявлял, что Сербия старается сохранить независимую политику в отношении ограничений, однако он признавал, что из-за конфликта на Украине и отказа ввести санкции против России Сербия потеряла союзников.
Глава государства не исключил, что Белграду в какой-то момент все же придется ввести ограничения. «Позвольте нам продолжать так долго, как мы можем. Я скажу, когда придет время, что мы должны выбирать, я не буду ничего скрывать от людей», — заявлял он.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя слова Вучича, сказал, что Москва высоко ценит позицию сербского руководства, поскольку понимает, ценой каких усилий сербским властям удается выдерживать давление.
Ранее официально сообщалось только о поставках из Сербии на Украину гуманитарной помощи: Белград направил Киеву в январе энергетическое оборудование.