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15:30 (мск), источник: Газета.Ру

Путин подписал указ о мерах за срыв гособоронзаказа

Президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому предприятия, срывающие гособоронзаказ при военном положении, будут переходить под внешнее управление. Указ главы государства опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Источник: Reuters

Как следует из указа, в случае нарушения компаниями своих обязательств по оборонным контрактам, в том числе по поставкам продукции, «впредь до отмены военного положения» будут приостанавливаться права акционеров таких компаний и полномочия их органов управления. Отмечается, что управляющая организация для подобных компаний будет устанавливаться на основании предложений Минпромторга.

Указ вступает в силу в пятницу, 3 марта 2023 года.

Ранее в госкорпорации «Ростех» заявили, что за счет перехода ее предприятий на особый режим работы удалось серьезно нарастить темпы поставок вооружений в российские войска. Уточняется, что речь идет о холдингах, которые выполняют задачи гособоронзаказа.

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