Путин подписал указ о мерах за срыв гособоронзаказа

Как следует из указа, в случае нарушения компаниями своих обязательств по оборонным контрактам, в том числе по поставкам продукции, «впредь до отмены военного положения» будут приостанавливаться права акционеров таких компаний и полномочия их органов управления. Отмечается, что управляющая организация для подобных компаний будет устанавливаться на основании предложений Минпромторга.
Указ вступает в силу в пятницу, 3 марта 2023 года.
Ранее в госкорпорации «Ростех» заявили, что за счет перехода ее предприятий на особый режим работы удалось серьезно нарастить темпы поставок вооружений в российские войска. Уточняется, что речь идет о холдингах, которые выполняют задачи гособоронзаказа.