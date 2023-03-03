Путин обсудил с членами Совбеза антитеррористическую защищенность

«У нас с вами сегодня один, но очень важный вопрос: о мерах по антитеррористической защищенности объектов, находящихся в ведении правоохранительных органов», — сказал Владимир Путин.
Докладчиком по этому вопросу выступил министр внутренних дел Владимир Колокольцев.
2 марта в два села Брянской области — Сушаны и Любечане — проникли диверсанты с территории Украины. В результате инцидента погибли двое человек, ранен мальчик. Владимир Путин расценил произошедшее как террористический акт.
Ответственность за случившееся взяла группировка «Русский добровольческий корпус». Признают ли ее террористической, в Кремле не ответили, однако обещали, что будут приняты меры по недопущению подобных обстоятельств в будущем.