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10:10 (мск), источник: Известия

В Китае объяснили увеличение оборонного бюджета

Увеличение оборонного бюджета Китая объясняется необходимостью отвечать на сложные вызовы в сфере безопасности. Об этом 4 марта на пресс-конференции заявил официальный представитель 1-й сессии Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП) 14-го созыва Ван Чао.

Источник: AP 2022

Кроме того, по его словам, рост расходов на оборону связан с необходимостью выполнять обязательства крупной державы.

Ван Чао не раскрыл, на сколько в 2023 году будет увеличен оборонный бюджет КНР. Однако он отметил, что доля военных расходов в течение многих лет остается «в основном стабильной».

В 2022 году КНР увеличила расходы на оборону на 7,1%, до 1,451 трлн юаней (около $229,07 млрд). Годом ранее расходы на оборону выросли на 6,8%, до 1,356 трлн юаней (около $209 млрд).

В ноябре 2022 года директор Центра комплексных европейских и международных исследований ВШЭ, китаист Василий Кашин рассказал «Известиям» о гонке вооружений между США и Китаем.

В том же месяце председатель КНР Си Цзиньпин поручил Народно-освободительной армии Китая (НОАК) повышать свою боеспособность на случай военных действий.

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