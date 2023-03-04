В Китае объяснили увеличение оборонного бюджета

Кроме того, по его словам, рост расходов на оборону связан с необходимостью выполнять обязательства крупной державы.
Ван Чао не раскрыл, на сколько в 2023 году будет увеличен оборонный бюджет КНР. Однако он отметил, что доля военных расходов в течение многих лет остается «в основном стабильной».
В 2022 году КНР увеличила расходы на оборону на 7,1%, до 1,451 трлн юаней (около $229,07 млрд). Годом ранее расходы на оборону выросли на 6,8%, до 1,356 трлн юаней (около $209 млрд).
В ноябре 2022 года директор Центра комплексных европейских и международных исследований ВШЭ, китаист Василий Кашин рассказал «Известиям» о гонке вооружений между США и Китаем.
В том же месяце председатель КНР Си Цзиньпин поручил Народно-освободительной армии Китая (НОАК) повышать свою боеспособность на случай военных действий.